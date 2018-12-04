Путин проведет полноформатные переговоры с Мадуро в Москве

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в Москве в среду полноформатные переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Как рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, встреча пройдет в узком и расширенном составе. С российской стороны в переговорах примут участие вице-премьер Юрий Борисов, министры энергетики Александр Новак, промышленности и торговли Денис Мантуров, экономического развития Максим Орешкин, глава "Роснефти" Игорь Сечин.

Новые меры поддержки экономики Венесуэлы

Вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере стоят на одном из первых мест в российско-венесуэльской повестке дня. В этой сфере страны отличает тесное взаимодействие. В 2017 году товарооборот составил $68,4 млн. В январе-сентябре этот показатель увеличился почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $79,4 млн.

РФ и Венесуэла реализуют совместные инвестиционные проекты в энергетике, сельском хозяйстве, геологоразведке, фармацевтике, информационно-коммуникационных технологиях, ядерной медицине, военно-технической и других сферах. Накопленные российские капиталовложения в Венесуэле превышают $4,1 млрд.

Тем не менее, остаются и достаточно чувствительные для сторон вопросы. Как рассказал журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, вопрос о предоставлении Россией Венесуэле дополнительной помощи может быть затронут на предстоящих переговорах двух лидеров. "Практическая помощь венесуэльской стороне оказывается на регулярной основе. Наверняка будет затронут вопрос [о помощи] и на этот раз", - сказал Ушаков.

Укрепление энергетического сотрудничества

Ушаков сообщил, что среди обсуждаемых тем также будет сотрудничество в сфере энергетики. "В контексте предстоящего в 2019 году председательства Каракаса в ОПЕК и ФСЭГ (Форум стран - экспортеров газа) предполагается обсудить дальнейшие шаги по укреплению взаимодействия на глобальных рынках нефти и газа", - сказал представитель Кремля. При этом он отметил, что эффективная совместная работа в формате ОПЕК+ "внесла весомый вклад в стабилизацию мирового рынка углеводородов".

Стоит отметить, что "Роснефть" осуществляет в Венесуэле пять нефтяных проектов с общим объемом добычи 9 млн т в год (7% суммарной добычи страны). Министр нефти Венесуэлы Мануэль Кеведо ранее заявлял, что венесуэльская государственная компания PDVSA планирует новые совместные проекты с "Роснефтью", одним из крупнейших инвесторов в Венесуэле. На сегодняшний день компании реализуют совместные проекты по разведке и добыче нефти в Венесуэле - Petromiranda, Petrovictoria, Petromonagas, Boqueron и Petroperija. По данным "Роснефти", суммарные геологические запасы нефти этих проектов оцениваются более чем в 20,5 млрд т. Также у компаний есть совместное нефтесервисное предприятие Perforosven.

Сельское хозяйство и промышленное сотрудничество

По мнению Ушакова, еще одной из тем, к которым могут обратиться Путин и Мадуро в ходе переговоров является взаимодействие в сфере сельского хозяйства и промышленная кооперация. "Важное направление совместной работы - сельское хозяйство. Стабильно осуществляются поставки российской пшеницы в Венесуэлу - в нынешнем году по линии "Продинторга" и "Объединенной зерновой компании" отгружено порядка 250 тыс. т", - сообщил Ушаков.

Он также отметил, что в сфере промышленной кооперации развивается взаимодействие между "КамАЗом" и компаниями Венесуэлы. В частности "КамАЗ" поставил в эту страну свыше 340 грузовых автомобилей, организовал на четырех заводах сборку автобусов, а также осуществляет строительство пяти сервисных центров.