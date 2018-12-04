Совфед заслушает доклад Голиковой и призовет парламенты мира осудить провокацию Украины

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова расскажет в среду членам Совета Федерации о ключевых задачах реализации национальных проектов в социальной сфере в рамках "Правительственного часа".

Сенаторы также обсудят проект обращения Совета Федерации к парламентам иностранных государств в связи с провокациями Украины в отношении России. Как рассказал накануне рассмотрения документа глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев, сенаторы планируют призвать иностранные парламенты и международные структуры, в том числе ОБСЕ и ее парламентскую ассамблею, осудить провокационные действия Украины в Керченском проливе и последующие шаги Киева.

Речь идет о ситуации, связанной с заходом украинских кораблей в территориальные воды России и последующими действиями киевских властей, в том числе о введении военного положения в ряде регионов страны и запрете на въезд на Украину граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет.

"Мы ожидаем, что и наши коллеги в национальных парламентах, и наши коллеги в международных парламентских организациях решительно осудят эти провокационные действия украинских властей", - сказал Косачев.

В проекте заявления парламентарии фиксируют общее понимание того, что "дальнейшие попытки ряда государств, в первую очередь западных, потакать этим провокационным действиям Украины либо отмалчиваться... в равной степени продолжают поощрять эти деструктивные, провокационные действия украинской стороны, которые рано или поздно могут обрести непредсказуемые и необратимые последствия".

Заморозка накопительной части пенсии и "Час субъекта" Марий Эл

Сенаторы также планируют обсудить закон о продлении моратория на накопительную часть пенсии россиян до 2021 года. Документ устанавливает обязанность Пенсионного фонда РФ "учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2021 году, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии". Согласно действующему закону, такая норма действует до 2020 года.

Кроме того, в рамках рубрики "Час субъекта" перед сенаторами выступят глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев и председатель Государственного собрания республики Юрий Минаков.

В рубрике "Время эксперта" примет участие председатель комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Общественной палаты РФ, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.