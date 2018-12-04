Формат развития связей между регионами стран ШОС выработают на форуме в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Первый Форум глав регионов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет в среду в Челябинске. На нем главы регионов стран ШОС выработают формат развития прямых культурных и экономических связей, сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин.

"Провести первый Форум глав регионов Шанхайской организации сотрудничества в Челябинске - это инициатива губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Форум - это большой шаг на пути к проведению саммитов ШОС и БРИКС в областном центре в 2020 году. На форуме глав регионов будет выработан формат развития прямых культурных и экономических связей между регионами стран-участниц ШОС", - сказал он.

По словам Федечкина, на форум прибудет более 100 участников и гостей. Делегации представят Индию, Китай, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Таджикистан, Пакистан. "Со всеми этими странами Челябинская область активно развивает отношения, и практически со всеми наблюдается крупный рост внешнеторгового оборота, расширяются гуманитарные связи", - отметил он.

В Челябинске в 2020 году пройдут саммиты ШОС и БРИКС. По данным правительства региона, общая сумма вложений в рамках подготовки к саммитам составит от 40 до 50 млрд рублей. Для их проведения создают конгресс-холл и общественно-деловой центр, будет построено и реконструировано около двух десятков объектов гостиничной инфраструктуры, кроме того, запланирована реконструкция аэропорта и аэродрома и других объектов инфраструктуры.

ШОС - международная организация, созданная в июне 2001 года в Шанхае. Ее членами являются Россия, Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. БРИКС - неформальное объединение пяти быстроразвивающихся стран: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, основано в июне 2006 года.