Володин: к своему 25-летию Госдума стала более открытой, а депутаты - более ответственными

По словам спикера ГД, изменения в уровне сознательности депутатов - это "следствие изменений, которые происходят в нашем обществе, в стране"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Госдума, которая 12 декабря отметит свое 25-летие, за прошедшие годы стала более открытой, а депутаты - более профессиональными и ответственными, что отражает изменения в российском обществе. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в интервью в ходе "Делового завтрака" в "Российской газете", опубликованном в среду.

"Парламент, которому 12 декабря исполняется 25 лет, прошел большой путь развития - как, впрочем, и вся наша страна. Менялась страна - менялся и парламент", - сказал спикер. "Нам постепенно удалось выйти на открытость депутатского корпуса - причем даже большую, чем в любом зарубежном парламенте", - обратил внимание он, отметив, что дисциплины и ответственности стало больше. При этом Володин не согласен, что это стало следствием введения вычетов из зарплаты за нарушение дисциплины. "На самом деле, нельзя заставить депутатов, многие из которых люди самодостаточные, бояться вычета из зарплаты", - констатировал он. "Есть депутаты, у которых доход составляет 1 млрд рублей в год и более, и для них заработная плата не является мотивирующим фактором", - указал политик. В то же время, ни одного вычета в виде наказания за это время не было, сообщил он. По мнению Володина, главный фактор улучшения дисциплины заключается в возможностях для самореализации. "Человек пришел в Госдуму, преодолев серьезную конкуренцию, он боролся за этот мандат для того, чтобы реализовать себя в политике. Конечно, ему важно влиять на принимаемые решения, участвовать в их обсуждении", - подчеркнул он. "Депутаты не на Марсе избираются, а живут среди нас, и избирают их люди. Изменения в профессионализме Госдумы и уровне сознательности депутатов - это следствие изменений, которые происходят в нашем обществе, в стране", - подтвердил председатель Госдумы. "Таким образом, то, что более ответственные люди были делегированы во власть - это заслуга наших граждан", - убежден он. "Избиратели стали меньше верить популистам, меньше стали делегировать в Госдуму эпатажных персонажей. Больше стали смотреть на то, что человек сделал в своей жизни, какой у него есть опыт", - считает Володин. О санкциях за неурегулирование депутатами конфликта интересов Законопроект о наказании для депутатов и сенаторов за неурегулирование конфликта интересов призван предотвратить лоббизм аффилированных с парламентариями компаний, заявил председатель нижней палаты парламента. "К принятию готовится законопроект, который был инициирован как раз с целью недопущения лоббирования. Речь идет о конфликте интересов", - подтвердил спикер. "Если депутат будет пойман на лоббировании, ему будет вынесено предупреждение, либо он будет освобожден от руководящей должности в Госдуме", - пояснил он. По словам Володина, как правило, "на таком посту больше возможностей для лоббизма". Бывают случаи, когда в этих целях используется депутатский запрос, признал он. "Иногда таким образом депутат хочет защитить бизнес или продвинуть интересы фирмы, которая уже не находится в его собственности, а, допустим, оформлена на его детей", - констатировал председатель палаты, отметив, что такие случаи были. При этом санкция в виде лишения мандата не предусмотрена законопроектом, поскольку в данном случае рассматривается не вопрос совершения противоправных действий, уточнил Володин. "Своих полномочий депутаты могут лишаться, но по более серьезным основаниям - если он занимается бизнесом, участвует в его управлении", - напомнил он. Одновременно спикер подчеркнул, что "те, кто представляет бизнес, нужны Госдуме". "Важно представительство в парламенте различных слоев населения, чтобы обсуждение вопросов велось как можно более профессионально", - заключил он. Ранее глава профильного комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова сообщила журналистам, что данный законопроект будет рассмотрен в декабре. Она уточнила, что под термином "конфликт интересов" будет пониматься "возникновение личной заинтересованности, строящейся на основании родственных, имущественных, корпоративных отношений, при которой исполнение парламентских полномочий позволяет депутату или сенатору извлечь выгоду или дополнительные преференции". Вопрос пенсионных надбавок для депутатов не решить по одному лекалу Говоря о вопросе о пенсионных надбавках депутатам Госдумы, от которых они имеют право отказаться в соответствии с принятыми поправками в законодательство, Володин отметил, что он не может быть решен по одному лекалу.

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