Россия призвала вести с Ираном взаимоуважительный диалог, а не вводить санкции

ООН, 5 декабря. /ТАСС/. Россия на заседании Совбеза ООН по Ирану призвала вместо угроз и санкций против Тегерана вести с ним взаимоуважительный диалог. Об этом заявил ТАСС официальный представитель постпредства России при ООН Федор Стржижовский, отвечая на вопрос об итогах состоявшегося во вторник закрытого заседания по Ирану.

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Как сообщил дипломат, российский представитель на консультациях подчеркнул, что "вместо угроз и санкций заинтересованным сторонам необходимо вести полноценный и взаимоуважительный диалог". "Не считаем, что имело место нарушение Ираном резолюции СБ ООН 2231, содержащей лишь призыв, а не запрет, как утверждают наши западные партнеры, к Тегерану воздержаться от деятельности, связанной с пусками баллистических ракет, спроектированных для доставки ядерных боеприпасов", - указал собеседник агентства.

Стржижовский подчеркнул, что Великобритания и Франция, созвавшие заседание Совбеза ООН из-за данных о баллистических испытаниях Ирана, не предоставили никаких доказательств нарушения Тегераном резолюции СБ ООН.

"Российская Федерация не обладает какими-либо сведениями о том, что Иран 1 декабря испытывал баллистическую ракету, спроектированную для доставки ядерных боеприпасов, - сказал он. - Также никаких свидетельств об этом не было представлено ни Великобританией, ни Францией в ходе консультаций СБ ООН по данному вопросу".