Совфед призвал парламенты стран - членов Совбеза ООН и ОБСЕ осудить провокацию Украины

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации принял на заседании в среду обращение к парламентам стран - членов Совбеза ООН и ОБСЕ с призывом осудить противоправные действия Украины в Керченском проливе и последовавшие за этим решения Киева.

"Совет Федерации Федерального собрания РФ обращается к парламентам иностранных государств, являющихся постоянными членами Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, членами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, прежде всего к парламентам Германии и Франции (государств - участников "нормандской четверки") [с призывом] решительно осудить противоправные действия Украины 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива, а также последовавшие за ними решения украинских властей", - говорится в обращении.

Сенаторы отмечают, что 25 ноября 2018 года имел место факт противоправного пересечения российской государственной границы судами ВМС Украины в районе Керченского пролива, что явилось нарушением российского законодательства и Конвенции ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 года, которая определяет условия мирного прохода судов через территориальные воды прибрежного государства.

Парламентарии "выражают озабоченность тем фактом, что данная провокация украинских властей стала причиной усиления международной напряженности и поводом для ограничения прав граждан Российской Федерации и Украины". "Члены Совета Федерации убеждены, что это нарушение государственной границы Российской Федерации явилось умышленным действием и было спланировано руководством Украины с целью резкого обострения украино-российских отношений. Провокация, несомненно, была приурочена к началу встречи Группы двадцати, а также к старту президентской предвыборной кампании на Украине", - говорится в обращении.

Причины провокации и последствия

Сенаторы также обращают внимание, что объявление военного положения в ряде областей Украины было не следствием, а причиной провокации, такое решение нацелено на повышение градуса русофобии в украинском обществе и прямо ограничивает права людей именно в тех областях, где проживает преимущественно русскоязычное население страны.

Члены Совета Федерации убеждены, что ограничение въезда на территорию Украины граждан РФ (мужчин в возрасте от 16 до 60 лет) не имеет под собой оснований. При этом миллионы людей по обе стороны украино-российской границы стали жертвами очередной антироссийской кампании киевского режима.

Продолжая деструктивные действия по поощрению раскола в православном мире, власти Украины под надуманными предлогами ограничивают "деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата, дело дошло до массовых обысков и допросов священнослужителей", отмечается в обращении.

Кроме того, заложниками безответственной политики украинского руководства оказались экипажи военно-морских судов, действовавших в районе Керченского пролива, говорится в тексте.

Сенаторы выражают уверенность, что действия украинских властей подвергают угрозе мир и безопасность в регионе и создают препятствия для свободного общения российского и украинского народов.

"Члены Совета Федерации с сожалением констатируют, что некоторые западные страны в очередной раз вопреки очевидным фактам, свидетельствующим о нарушении Киевом норм международного права, пошли на поводу у украинских властей и обвинили в возникновении конфликтной ситуации Россию. Намерение отдельных государств либо попустительствовать, либо отмалчиваться в отношении противоправной и все более провокационной политики Киева будет вновь означать фактическое поощрение опасных действий, которые могут привести к непоправимым последствиям", - подчеркивается в обращении СФ.