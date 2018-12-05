В Госдуме не исключили "пакостей" в качестве реакции США на инцидент в Керченском проливе

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Председатель Комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов не исключил "пакостей от США", пригрозивших России "растущими последствиями и болью" в том случае, если задержанные в ходе инцидента в Керченском проливе украинские моряки не будут освобождены. По мнению Шаманова, такие ограничения могут коснуться в первую очередь судоходства.

"Учитывая сегодняшнее влияние американцев на западный мир, начнутся пакости - ничем не подкрепленные, ничем не обоснованные. Связано это с судоходством, наверное, будет", - сказал депутат журналистам в среду.

"[Возможно, это будет] ограничение нашего судоходства, заход в морские порты, заправка, как вы помните, была наших судов, двигающихся в район сирийского конфликта, и так далее. Здесь у них достаточно широкий спектр вариантов ", - добавил он, отметив изобретательность Вашингтона в разработке ограничительных мер.

"Есть процессуальные нормы, которые должны быть соблюдены, и кому как не американцам, любителям демократии и законности, знать, что будут проведены все соответствующие в таких случаях мероприятия прокурорско-следственного характера", - заявил Шаманов, подчеркнув, что судьбу моряков определит судебное разбирательство. "Когда все картины будут расставлены, состоится суд, и его решение определит их [моряков] дальнейшую судьбу", - заключил он.

25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного в Азовское море. Законные требования пограничников остановиться, как того требует также процедура прохода Керчь-Еникальского канала, украинские катера проигнорировали. Для принудительной остановки нарушителей было применено оружие. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь.