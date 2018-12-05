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Россия рассчитывает, что операция "Северный щит" Израиля не нарушит решений СБ ООН

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва надеется, что "контингент временных сил ООН в Ливане выполнит свою мониторинговую миссию и не допустит каких-либо нарушений"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Россия надеется, что действия Израиля в рамках операции "Северный щит" не нарушат резолюцию Совбеза ООН. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Не вызывает сомнений право Израиля защищать свою национальную безопасность, в том числе препятствовать незаконному проникновению в страну кого бы то ни было. Одновременно выражаем надежду, что предпринимаемые с этой целью действия [в рамках операции "Северный щит"] не будут вступать в противоречие с положениями резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, которая определяет правила проведения сторон в районе голубой линии [разделяющей Израиль и Ливан], которая, хотелось бы напомнить, не является международно признанной границей", - сказала она.

"Рассчитываем, что размещенный в этом районе контингент временных сил ООН в Ливане выполнит свою мониторинговую миссию и не допустит каких-либо нарушений", - добавила дипломат.

Во вторник утром Армия обороны Израиля сообщила, что начала с израильской стороны границы и на контролируемой еврейским государством части Голанских высот операцию "Северный щит" по поиску и уничтожению тоннелей ливанского шиитского движения "Хезболлах".

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РоссияИзраильЗахарова, Мария Владимировна
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