{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Захарова: существуют свидетельства о военных приготовлениях Киева в Донбассе

Дипломат отметила, что украинская сторона пытается воспользоваться вводом военного положения для подготовки новой провокации

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду на брифинге заявила о том, что поступает информация о наращивании Киевом военного присутствия в Донбассе.

На эту тему
Что означает введение военного положения для украинцев

"Во имя сохранения власти нынешние киевские правители, киевский режим готов пойти на все, вплоть до развязывания нового блицкрига на Юго-Востоке. К сожалению, в последние дни все чаще стала появляться информация об активных приготовлениях к возможным силовым акциям вооруженных сил Украины в Донбассе. За шумовой информационной завесой, когда Киевский режим пытается перевести внимание мирового общественности на собственную же провокацию в Керченском проливе, которую режим выдает за некие агрессивные действия России, в регион перебрасываются существенные наступательные компоненты", - сказала она.

Дипломат отметила, что для подготовки новой провокации в Донбассе Киев пытается воспользоваться вводом военного положения.

По словам Захаровой, военная техника затем рассредоточивается по всей линии соприкосновения. "На днях в социальных сетях опубликованы фотографии переброшенных в Мариуполь танковых подразделений. Кроме того, в зону конфликта передислоцируются личный состав штурмовых и военизированных бригад вооруженных сил Украины, которые прошли в ноябре при активном участии американских, канадских и британских инструкторов интенсивные тренировки на полигонах в Житомирской и Львовской областях. На линии соприкосновения были замечены специалисты из частных военных компаний, которые вели обучение сотрудников украинских спецподразделений с прицелом на осуществление наступательных операций," - перечислила она.

"Военное положение - это камуфляж, ширма, за которой [президент Украины Петр] Порошенко явно пытается скрыть намерение организовать в Донбассе очередную провокацию, - сказала она. - Все это вновь будет подаваться как некое очевидное свидетельство так называемой российской агрессии".

Теги
УкраинаРоссияПорошенко, Петр АлексеевичКризис на УкраинеЗахарова, Мария ВладимировнаНарушение границы РФ украинскими военными кораблямиВведение военного положения на Украине
Кризис на Украине
Захарова: Лондон демонстрирует желание нарастить напряженность на Украине
Официальный представитель МИД России назвала "категорически неприемлемыми" подобные действия
Читать полностью