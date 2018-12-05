Захарова: существуют свидетельства о военных приготовлениях Киева в Донбассе

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду на брифинге заявила о том, что поступает информация о наращивании Киевом военного присутствия в Донбассе.

"Во имя сохранения власти нынешние киевские правители, киевский режим готов пойти на все, вплоть до развязывания нового блицкрига на Юго-Востоке. К сожалению, в последние дни все чаще стала появляться информация об активных приготовлениях к возможным силовым акциям вооруженных сил Украины в Донбассе. За шумовой информационной завесой, когда Киевский режим пытается перевести внимание мирового общественности на собственную же провокацию в Керченском проливе, которую режим выдает за некие агрессивные действия России, в регион перебрасываются существенные наступательные компоненты", - сказала она.

Дипломат отметила, что для подготовки новой провокации в Донбассе Киев пытается воспользоваться вводом военного положения.

По словам Захаровой, военная техника затем рассредоточивается по всей линии соприкосновения. "На днях в социальных сетях опубликованы фотографии переброшенных в Мариуполь танковых подразделений. Кроме того, в зону конфликта передислоцируются личный состав штурмовых и военизированных бригад вооруженных сил Украины, которые прошли в ноябре при активном участии американских, канадских и британских инструкторов интенсивные тренировки на полигонах в Житомирской и Львовской областях. На линии соприкосновения были замечены специалисты из частных военных компаний, которые вели обучение сотрудников украинских спецподразделений с прицелом на осуществление наступательных операций," - перечислила она.

"Военное положение - это камуфляж, ширма, за которой [президент Украины Петр] Порошенко явно пытается скрыть намерение организовать в Донбассе очередную провокацию, - сказала она. - Все это вновь будет подаваться как некое очевидное свидетельство так называемой российской агрессии".