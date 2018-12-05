Захарова: предложения России по обсуждению с США вопросов ДРСМД остаются на столе

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Российские предложения по обсуждению с Вашингтоном вопросов о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) остаются на столе.

"Мы приняли эти документы для дальнейшей проработки. В этом тексте вновь воспроизведены обвинения в виде беспочвенной, ничем не подкрепленной информацией о якобы [имеющих место] нарушениях российской стороной этого соглашения", - сказала она.

Дипломат добавила, что в Москве приняли документы о выходе США из соглашения для дальнейшей проработки.

"Мы [Россия] готовы к продолжению диалога в соответствующих форматах по всему комплексу проблем, связанных с действиями данного документа на взаимоуважительной и профессиональной основе без выдвижения голословных обвинений и ультиматумов. Сделанные нами предложения известны и остаются на столе переговоров", - отметила она.

По итогам совещания глав МИД стран - участниц НАТО во вторник в Брюсселе госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон ждет от Москвы возвращения к соблюдению договора в 60-дневный срок.

Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя выдвинутый накануне ультиматум США и НАТО по ДРСМД.

Захарова напомнила, что Россия "неоднократно заявляла о том, что это домыслы", никаких доказательств, которые подтверждали бы эту американскую позицию, так и не было представлено. "Если они [документы] были представлены американской стороной странам - членам НАТО, то почему США скрывают их от России?" - продолжила дипломат.

"Российской стороне никто официально, никаким другим образом не передавал никаких материалов и данных фактуры, которая свидетельствовала бы о том, что РФ нарушает или не выполняет положения указанного соглашения, - подчеркнула Захарова. - Вновь подтверждаем нашу неизменную позицию о том, что Договор о РСМД - один из ключевых опор стратегической стабильности и международной безопасности".

Во вторник госсекретарь США Майкл Помпео заявил по итогам встречи министров обороны НАТО в Брюсселе, что Вашингтон остановит выполнение своих обязательств по ДРСМД, если Россия в течение 60 дней не вернется исполнению договора. Генсек НАТО Йенс Столтенберг добавил, что альянс "дает России последний шанс по спасению ДРСМД", иначе РФ придется готовиться "к миру без ДРСМД".