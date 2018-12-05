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Возможный выход США из ДРСМД
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Захарова: предложения России по обсуждению с США вопросов ДРСМД остаются на столе

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Москва приняла заявление Вашингтона о выходе из соглашения для дальнейшей проработки

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Российские предложения по обсуждению с Вашингтоном вопросов о Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) остаются на столе.

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Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя выдвинутый накануне ультиматум США и НАТО по ДРСМД.

По итогам совещания глав МИД стран - участниц НАТО во вторник в Брюсселе госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон ждет от Москвы возвращения к соблюдению договора в 60-дневный срок.

"Мы [Россия] готовы к продолжению диалога в соответствующих форматах по всему комплексу проблем, связанных с действиями данного документа на взаимоуважительной и профессиональной основе без выдвижения голословных обвинений и ультиматумов. Сделанные нами предложения известны и остаются на столе переговоров", - отметила она.

Дипломат добавила, что в Москве приняли документы о выходе США из соглашения для дальнейшей проработки. 

"Мы приняли эти документы для дальнейшей проработки. В этом тексте вновь воспроизведены обвинения в виде беспочвенной, ничем не подкрепленной информацией о якобы [имеющих место] нарушениях российской стороной этого соглашения", - сказала она.

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Захарова напомнила, что Россия "неоднократно заявляла о том, что это домыслы", никаких доказательств, которые подтверждали бы эту американскую позицию, так и не было представлено. "Если они [документы] были представлены американской стороной странам - членам НАТО, то почему США скрывают их от России?" - продолжила дипломат.

"Российской стороне никто официально, никаким другим образом не передавал никаких материалов и данных фактуры, которая свидетельствовала бы о том, что РФ нарушает или не выполняет положения указанного соглашения, - подчеркнула Захарова. - Вновь подтверждаем нашу неизменную позицию о том, что Договор о РСМД - один из ключевых опор стратегической стабильности и международной безопасности".

Во вторник госсекретарь США Майкл Помпео заявил по итогам встречи министров обороны НАТО в Брюсселе, что Вашингтон остановит выполнение своих обязательств по ДРСМД, если Россия в течение 60 дней не вернется исполнению договора. Генсек НАТО Йенс Столтенберг добавил, что альянс "дает России последний шанс по спасению ДРСМД", иначе РФ придется готовиться "к миру без ДРСМД".

Теги
СШАРоссияСтолтенберг, ЙенсЗахарова, Мария ВладимировнаПомпео, Майкл (Майк)Возможный выход США из ДРСМД
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