Захарова: Россия примет ответные меры в случае усиления военного присутствия США на Кипре

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Россия будет вынуждена принять ответные меры в случае усиления военного присутствия США на Кипре. Об этом заявила в среду журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, из различных источников поступает информация об активной проработке Вашингтоном возможности наращивания своего военного присутствия на Кипре для противодействия "возрастающему российскому влиянию в регионе в свете успешного хода операции ВКС РФ в Сирии". "В частности, некоторое время тому назад делегация американских экспертов проинспектировала на острове объекты военного-стратегического значения с точки зрения перспектив создания пунктов передового базирования Вооруженных сил США, - отметила она. - Вашингтон также проводит интенсивные консультации с Никосией по различным аспектам расширения военно-технического сотрудничества".

"Дальнейшая милитаризация острова, его втягивание в реализацию американских и натовских планов неизбежно приведут к опасным и дестабилизирующим последствиям для самого Кипра, - подчеркнула Захарова. - В Москве не могут не учитывать антироссийскую подоплеку этих планов. В случае их реализации мы будем вынуждены принять ответные меры".