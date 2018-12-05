Захарова: действия США и их союзников в Сирии нацелены на расчленение страны

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Действия США и возглавляемой ими коалиции в Сирии призваны расчленить страну. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нарастающую озабоченность вызывает сомнительная деятельность ведомой США так называемой коалиции в Сирии. Продолжается незаконная оккупация 55-километровой зоны вокруг военной базы в Эт-Танфе, где американцы ведут себя уже как полноправные хозяева. Оттуда в ночь на 3 декабря было нанесено несколько ракетных ударов по позициями правительственных войск", - сказала она. Как отметила дипломат, сообщения официальных сирийских СМИ опровергают заявления США о том, что удары наносились по местам скопления террористов.

"За подобными действиями американской стороны усматриваем нежелание обеспечить хотя бы минимальную стабильность в этой части Сирии, которая требуется для налаживания регулярных поставок гуманитарной помощи в расположенный там лагерь беженцев "Рукбан", - продолжила Захарова. - В более широком плане цель незаконного американского присутствия, как нам видится, заключается в попытке разыграть в Заевфратье курдскую карту, вести дело к банальному расчленению суверенной Сирии, несмотря на официальные заявления о якобы [имеющей место] приверженности ее единству и территориальной целостности", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.