Захарова отметила, что для разрыва Киевом соглашений с Москвой "большого ума не надо"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Для разрыва Украиной договоров с Россией "большого ума не надо", однако непонятно, может ли Киев предложить правовую альтернативу для своих граждан. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду на брифинге.

"Мы также слышим практически ежедневно истерику украинских официальных лиц относительно того, сколько соглашений, договоров, правовых актов с Россией они уже растоптали или разорвали, сколько разрывают в настоящий момент и сколько разорвут в будущем. Вы знаете, большого ума, чтобы, во-первых, делать подобные заявления, а во-вторых, - разрывать, не надо", - заявила она.

По словам Захаровой, основной вопрос - "как дальше жить и есть ли у них какая-то альтернатива, - не для российской стороны, а в первую очередь, для своих граждан,... альтернатива в правовой сфере, которая регулировала бы те самые отношения, которые нужны народам двух стран".

На рассмотрении в Верховной раде находится внесенный президентом Украины Петром Порошенко как неотложный законопроект "О прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией". Согласно тексту документа, отношения предлагается расторгнуть с 1 апреля 2019 года.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 года и вступил в действие в апреле 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующее десятилетние при отсутствии возражений сторон. В октябре 2018 года истек срок, когда стороны должны были заявить о намерении продлить или расторгнуть действие договора на очередной период.