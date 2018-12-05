Довыборы в Госдуму по семи округам обошлись бюджету в 452 млн рублей

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Расходы федерального бюджета на проведение дополнительных выборов в Госдуму по семи одномандатным округам в сентябре этого года составили 452 млн 120 тыс. рублей. Это следует из отчета ЦИК РФ о расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение довыборов.

Отчет был утвержден в среду на заседании комиссии. После этого документ будет направлен в Госдуму и Совет Федерации.

Согласно отчету, на подготовку и проведение дополнительных выборов из федерального бюджета было выделено 477 млн рублей. Общие расходы составили 452 млн 120 тыс. рублей.

Основная часть средств была распределена избирательным комиссиям субъектов, которые организовывали выборы. Их расходы в общей сложности составили 413 млн 902 тыс. рублей. Федеральные органы исполнительной власти (МИД РФ и Минобороны, организующие выборы россиян за рубежом - прим. ТАСС) потратили 17 млн 743 тыс. рублей. ЦИК РФ на исполнение своих полномочий израсходовал около 20,5 млн рублей.

Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев пояснил, что ежегодно в федеральном бюджете на проведение дополнительных выборов в Госдуму резервируется "достаточно серьезная сумма средств", которая находится в ЦИК и, если не используется, возвращается в бюджет.

Булаев добавил, что в среднем на выборы одного депутата на прошедших в сентябре довыборах было потрачено порядка 65-70 млн рублей.

Расходы кандидатов

В ходе избирательной кампании по довыборам специальные избирательные счета открыли 47 кандидатов. Расходы из избирательного фонда кандидата по закону не могут превышать 40 млн рублей.

"За период избирательной кампании в избирательных фондах кандидатов было аккумулировано 143,3 млн рублей. <…> Общая сумма расходов кандидатов при проведении избирательных кампаний составила 133 млн рублей", - сообщил Булаев.

Он уточнил, что в общей сложности 5,2 млн рублей были пожертвованы в избирательные фонды кандидатов с нарушениями закона.

О дополнительных выборах

Дополнительные выборы в Госдуму прошли 9 сентября в семи одномандатных округах в шести регионах: Тверской, Саратовской, Самарской, Калининградской, Нижегородской и Амурской областях. Победителями стали пять представителей "Единой России" (Александр Ярошук, Дмитрий Сватковский, Александр Хинштейн, Евгений Примаков и Сергей Веремеенко), коммунистка Ольга Алимова и кандидат от ЛДПР Андрей Кузьмин.