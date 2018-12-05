Сенатор от Хакасии Валентина Петренко покинула Совфед

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Члены Совета Федерации проводили в среду сенатора от Республики Хакасия Валентину Петренко, которая в связи с истечением срока полномочий покинула верхнюю палату парламента, отработав в ней 16 лет. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поблагодарила ее за отличную работу, высокую эффективность и неравнодушие.

"Валентина Александровна, я хочу вас искренне поблагодарить за вашу работу. Вы действительно выделялась в общей массе своей эффективностью, своим неравнодушием", - сказала Матвиенко. "Валентина Александровна была одним из самых ярких, инициативных и ответственных сенаторов. Она выполняла огромную, ответственную работу как в верхней палате, так и вела большую общественную работу", - добавила спикер Совфеда.

Петренко была членом комитета по социальной политике. Матвиенко напомнила, что Петренко организовала движение "Матери России", уделяла много внимания вопросам семьи и детства, была "уполномоченным [в СФ] по делам ребенка", взаимодействовала со всеми институтами по защите прав детей и прав человека. Спикер палаты отметила, что Петренко в 1994 году была награждена орденом "За личное мужество" за участие в операции по освобождению ростовских школьников из рук террористов.

Петренко поблагодарила председателя верхней палаты парламента за совместную работу. "Судьба привела в этот дом - наш Совет Федерации. Это целая судьба, целая жизнь, отданная и полученная возможность для самореализации. Поэтому для меня это действительно моя жизнь, моя судьба", - сказала Петренко. Она подарила спикеру Совфеда на прощание небольшую елку в преддверии новогодних праздников.

На смену Петренко пришел Валерий Усатюк. Указ о наделении его полномочиями члена Совета Федерации подписал Валентин Коновалов (КПРФ), который 11 ноября победил на выборах главы Хакасии.