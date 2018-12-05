Захарова заявила, что ежедневные провокации боевиков в Идлибе пока не удается остановить

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Боевики продолжают ежедневно совершать провокации в зоне деэскалации в Идлибе. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На подступах к Идлибу. Как Сирия готовится к завершению гражданской войны

"Продолжается выполнение меморандума о стабилизации в идлибской зоне деэскалации, согласованной президентами России и Турции в Сочи 17 сентября. Турецкая сторона прилагает усилия по размежеванию террористов с умеренными оппозиционерами. Несмотря на это, не все экстремисты подчиняются требованию о создании 20-километрового пояса демилитаризованной зоны. Пока не удается прекратить ежедневно предпринимаемые боевиками провокации, которые направлены на срыв российско-турецкой работы", - сказала она.

Согласно меморандуму, подписанному в Сочи 17 сентября по итогам переговоров президентов России и Турции, демилитаризованную зону глубиной 15-20 км в Идлибе планировалось создать к 15 октября. Однако Турция попросила дать ей дополнительное время и отложить начало совместного патрулирования в Идлибе в связи с неспособностью гарантировать условия безопасности со своей стороны.

На международной встрече по Сирии в Астане в конце ноября страны подтвердили готовность полностью выполнять меморандум о стабилизации в Идлибе.