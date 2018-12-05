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Захарова пригрозила обнародовать нарушения британскими СМИ в России правил аккредитации

Официальный представитель МИД РФ напомнила также британской стороне о ее обязательствах по обеспечению необходимых условий для работы прессы в рамках существующих международных договоренностей

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ в случае продолжения травли Первого канала в Великобритании опубликует данные о нарушениях правил аккредитации представителями британских СМИ на территории России. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"СМИ Великобритании работают у нас в режиме благоприятствования. Британские и другие иностранные корреспонденты нарушают режим аккредитации, - обратила внимание Захарова. - Но никто не объявляет их шпионами, не устраивает массовую травлю, не публикует их персональные данные".

"Если дело пойдет так же, мы сделаем зеркальный ответ и опубликуем информацию о тех британских журналистах [нарушающих правила аккредитации], о том, сколько они нарушали правила аккредитации. По-настоящему нарушали, в отличие от журналистов Первого канала", - отметила она.

Дипломат напомнила британской стороне о ее обязательствах "по обеспечению необходимых условий для работы прессы в рамках существующих международных договоренностей, включая соблюдение таких принципов международного права, как свобода выражения мнений и равный доступ к информации для всех". "Мы требуем прекратить политику нагнетания нетерпимости и вражды в отношении российских СМИ", - подчеркнула Захарова.

Статья о журналистах Первого канала

2 декабря газета The Mail on Sunday опубликовала статью, в которой сообщила о том, что власти Великобритании заподозрили в шпионаже съемочную группу Первого канала. По данным, полученным газетой от британских военных, 21 ноября корреспондент Первого канала Тимур Сиразиев и его оператор были замечены вблизи базы 77-й бригады британской армии в графстве Беркшир. Газета опубликовала текст армейской инструкции с рапортом об инциденте, в котором говорится, что россиян, представившихся сотрудниками Первого канала, не пустили на базу для подготовки телевизионного сюжета. К документу приложены фото журналистского удостоверения Сиразиева, служебной машины и ее номерного знака с указанием, что этого человека и автомобиль нельзя пускать на территорию каких бы то ни было военных объектов, а при их появлении сотрудники должны срочно вызывать полицию.

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ВеликобританияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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