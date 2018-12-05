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Глава Минеральных Вод ушел в отставку по решению суда

Накануне состоялось заседание городского Совета, на котором депутаты приняли отставку Сергея Перцева

ПЯТИГОРСК, 5 декабря. /ТАСС/. Сергей Перцев ушел в отставку с должности главы Минераловодского городского округа (МГО) в связи с решением суда, все решения Совета депутатов Минераловодского городского округа об этом опубликованы в среду в городской газете "Минеральные Воды".

В газете опубликованы три документа, в соответствии с которыми отменяется решение Совета об избрании главы муниципалитета 5 апреля 2018 года в связи с вступлением в силу решения Минераловодского городского суда, признавшего это решение незаконным. Также опубликованы решения Совета о досрочном прекращении в связи с этим полномочий Сергея Перцева и назначении исполняющим обязанности его заместителя Дмитрия Городнего до дня вступления в должность вновь избранного главы.

В городском Совете и администрации от официальных комментариев отказываются.

Накануне состоялось заседание городского Совета, на котором депутаты приняли отставку Перцева. В сентябре Ставропольский краевой суд признал незаконным решение конкурсной комиссии по назначению Сергея Перцева главой Минеральных Вод. Ранее Минераловодский межрайонный прокурор обратился в суд с административным иском, указав, что конкурсная комиссия нарушила федеральный закон о противодействии коррупции и порядок проведения конкурса по отбору кандидатур, утвержденный Советом муниципалитета.

В 2014 году Перцев был назначен на должность заместителя главы администрации города Минеральные Воды, а в 2015 году избран депутатами Совета МГО главой Минераловодского городского округа. Отставки Перцева уже несколько лет добивается прокуратура, заявляя о его недостоверных сведениях в декларации о доходах, о трудоустройстве родственников, доказывая в суде недействительность протокола о его избрании. В 2017 году Перцев уже уходил в отставку по собственному желанию. Но в апреле 2018 года победил в муниципальном конкурсе и был избран главой Минераловодского округа на ближайшие пять лет.

Сергей Перцев родился 22 марта 1975 года в селе Левокумка Минераловодского района. Имеет высшее юридическое образование. Общий трудовой стаж составляет более 25 лет, стаж государственной гражданской службы - более 10 лет, награжден медалью "За заслуги перед Ставропольским краем". Женат, трое детей.

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