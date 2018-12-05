Захарова предположила, что мандат Волкера предусматривает усугубление ситуации на Украине

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Складывается впечатление, что мандат спецпредставителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера предусматривает работу не по улучшению, а по усугублению ситуации на Украине. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова американского дипломата, который призвал Москву немедленно освободить украинских моряков и корабли, а Европу - рассмотреть вопрос о введении новых санкций против России.

"Курт Волкер - это человек, который должен, как записано у него в мандате, заниматься содействием урегулированию ситуации на Украине, - отметила она. - Складывается ощущение, что в его мандате записано, что он должен заниматься усугублением ситуации на Украине и в регионе в целом. Все его заявления, интервью, статьи настолько не соответствуют дипломатической практике и настолько далеки от той задачи, которая официально была объявлена, а именно, от урегулирования ситуации на Украине, что просто диву даешься".

Захарова добавила, что странно также слышать от представителя США заявления о том, что люди, в отношении которых заведены уголовные дела и которые арестованы не по надуманным предлогам, а в связи с конкретными действиями по нарушению государственной границы, должны быть немедленно освобождения. Она напомнила, что в США, например, остается под стражей россиянка Мария Бутина, которая была арестована, с точки зрения России, по сфабрикованным обвинениям и рассматривается Москвой как политическая заключенная.

"Очень хочется услышать от господина Волкера такой же пафосный комментарий в отношении Марии Бутиной, - продолжила она. - Будем ждать".