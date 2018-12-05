Песков: США нагнетают ситуацию вокруг ДРСМД и манипулируют фактами

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Кремль считает, что США манипулируют фактами, обвиняя Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), хотя их истинной целью является выход из договора. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Речь идет о нагнетании ситуации, речь идет во многом о манипулировании фактами с тем, чтобы этими фактами закамуфлировать истинные цели США по выходу из ДРСМД", - отметил он.

Во вторник госсекретарь США Майкл Помпео объявил на встрече глав МИД НАТО в Брюсселе, что США начнут процедуру выхода из ДРСМД через два месяца, если Россия не выполнит все требования США и НАТО, касающиеся отказа от крылатых ракет. Одновременно министры иностранных дел НАТО приняли заявление, в котором выразили полную поддержку действиям США и возложили на Россию всю ответственность за будущее ДРСМД.

20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что его страна выйдет из ДРСМД, так как Россия, по мнению Вашингтона, нарушает договор. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал это решение опасным шагом, Вашингтон раскритиковали в Берлине и Пекине. Поддержку США выразил Лондон, а НАТО возложила ответственность за решение Трампа на Россию.

ДРСМД был подписан 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Под действие договора подпадают развернутые и неразвернутые ракеты средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км) наземного базирования. В последние годы Вашингтон неоднократно обвинял РФ в нарушении соглашения. Москва с этими обвинениями категорически не согласна и выдвигает США встречные претензии по выполнению ДРСМД.