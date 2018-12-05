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Песков: Кремль не имеет отношения к идеям размещения российских ракет в Латинской Америке

Ранее некоторые эксперты говорили о возможности размещения ракет в странах Латинской Америки в случае, если не удастся сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Кремль не имеет отношения к идее размещения российских ракет в Латинской Америке, в частности в Венесуэле. Об этом заявил журналистам пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания экспертов.

"Мы не относимся к этой идее", - сказал он в ответ на вопрос об отношении Кремля к этому предложению.

Ранее ряд экспертов говорили о возможности размещения таких ракет в странах Латинской Америки в случае, если не удастся сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Теги
ВенесуэлаРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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