Россия призвала Францию воздержаться от чрезмерного применения силы во время протестов

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Москва призывает Париж воздержаться от чрезмерного применения силы на протестных акциях, а также обеспечить журналистам безопасные условия освещения мероприятий. Об этом сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы призываем официальный Париж воздержаться от чрезмерного употребления силы, не применять силу в принципе в отношении журналистов, не забывать о тех нормах уважения свободы слова и обеспечения безопасности деятельности представителей СМИ, под которыми подписывались, и, конечно, руководствуясь общепринятыми принципами гуманизма, в данном случае осуществлять правоохранительную деятельность. И, конечно, мы требуем от Парижа создавать условия безопасности работы журналистов в полном объеме", - заявила она.

"Журналисты не должны становиться мишенью для полиции. Именно этому нас регулярно учили коллеги из министерства иностранных дел Франции", - заключила Захарова.

Она напомнила, что "по информации телеканала RT, за время массовых протестов травмы получили восемь сотрудников RT France, два журналиста RT International и два стрингера видеоагентства RUPTLY". "При этом один из сотрудников телеканала был ранен резиновой пулей, другой пострадал от полицейской гранаты со слезоточивым газом. Кроме того, во время беспорядков травму ноги и отравление газом получила корреспондент ВГТРК Дарья Григорова", - добавила дипломат.

Во Франции массовые акции протеста населения против роста цен на автомобильное топливо проходят с середины ноября. Участники манифестаций носят желтые светоотражающие жилеты для автомобилистов, в связи с чем движение получило название "желтые жилеты". В минувшую субботу в центре Парижа вновь прошли манифестации, которые вылились в массовые беспорядки. Были зафиксированы многочисленные случаи грабежей и вандализма.