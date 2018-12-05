Захарова: премьер-министр Дании сознательно исказил историю войны ради пропаганды

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен в пропагандистских целях сознательно исказил историю Второй мировой войны, в частности, в том, что касается освобождения датского острова Борнхольм советскими войсками весной 1945 года. Об этом заявила в среду на брифинге директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

Официальный представитель российского дипведомства напомнила о том, что в своем выступлении в Европарламенте 28 ноября датский премьер упомянул о воспоминаниях своей матери, которая, по его словам, "стала свидетелем бомбардировок острова Борнхольм русскими после того, как Дания вновь обрела независимость в мае 1945 года" и "видела обжигающий огонь, когда бомбы падали с небес".

"Высказывание главы датского правительства - это классический пример извращения исторической правды в пропагандистских целях, - отметила Захарова. - Нынешний глава правительства Дании исказил исторические факты, сделал это намеренно и в качестве примеров ужасов Второй мировой войны привел не немецко-фашистскую оккупацию, которая принесла смерть и разрушения в Европу, а освободительную операцию Красной Армии на острове Борнхольм. Такие высказывания еще больше усугубляют ту негативную атмосферу, которая в последнее время формируется официальным Копенгагеном в российско-датских отношениях".

Дипломат напомнила истинную хронологию событий. В конце Второй мировой войны остров Борнхольм активно использовался фашистами в качестве тылового перевалочного пункта для их войск в Прибалтике и Восточной Пруссии. На нем был расквартирован 12-тысячный гарнизон. 7-8 мая 1945 года после отказа немецкого коменданта капитулировать советские войска нанесли авиаудары по немецким соединениям в портах Рённе и Нексё и высадились на острове.

Датская сторона была проинформирована, что советские войска находятся там временно до тех пор, пока не будут разрешены военные вопросы к Германии, на Борнхольме продолжала действовать датская администрация. 16 марта 1946 года советское правительство направило датчанам уведомление о том, что в течение месяца войска будут выведены с острова. 4 апреля был подписан акт о передаче Борнхольма представителям датских властей, и на следующий день командующий советским частями на острове генерал-майор Александр Якушов покинул его на военном корабле, тем самым завершив вывод советских войск.

Захарова обратила внимание на то, что на братской могиле светским воинам, погибшим при высадке десанта на острове Борнхольм, установлен обелиск, на котором золотыми буквами написано: "Вечная слава русским богатырям, погибшим в боях за Борнхольм". Она привела также высказывания политических деятелей послевоенной Дании и процитировала публикации в датской прессе тех лет, в которых выражалась благодарность советским воинам-освободителям и надежда на укрепление дружбы между народами двух стран. В заключение официальный представитель МИД РФ выразила сомнение в том, что датский премьер хорошо успевал в школе по предмету история и посоветовала ему больше "не позорить маму".