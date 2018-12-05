Песков: Кремль не видит "прорывов" в расследовании Мюллера

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Кремль не видит "прорывов" в расследовании обстоятельств якобы российского вмешательства в выборы в США, более того - известные выводы следствия по- прежнему вызывают массу вопросов. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не знаем, какие там [в расследовании] могут быть прорывы, - сказал он. - То, что доступно для общественности, во многом вызывает непонимание. Мы неоднократно приводили примеры абсурдности каких-то обвинений". Песков заметил, что расследование спецпрокурора США не является приоритетной темой, на которую обращено внимание Кремля. "У нас других забот хватает", - добавил он.

Ранее бывший помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн предоставил специальному прокурору Роберту Мюллеру информацию о контактах членов переходного штаба республиканца с представителями российских властей. В поданных во вторник в суд столичного округа Колумбия документах аппарата Мюллера отмечается, что "подсудимый сотрудничал с расследованием по части [поиска] связей или координации между российским правительством и лицами, связанными с кампанией Трампа". "Подсудимый предоставил [следствию] полученную из первых рук информацию относительно содержания и контекста взаимодействия между переходным штабом [Трампа] и представителями правительства России", - говорится в документе.

В феврале прошлого года Флинн был вынужден уйти в отставку из-за того, что не в полной мере проинформировал вице-президента Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, занимавшим в то время пост посла РФ в США. В начале декабря прошлого года бывший помощник президента признал в суде вину в даче ложных показаний, касающихся этих бесед. В июле сообщалось, что Флинн продолжает сотрудничать с Мюллером, который расследует приписываемое России вмешательство в выборы в США.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.