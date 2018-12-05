Министром экономического развития Крыма назначена Людмила Бланк

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов назначил министром экономического развития республики Людмилу Бланк, которая до этого исполняла обязанности заместителя регионального минэкономразвития. Текст указа размещен на правительственном портале региона.

Прежнего министра экономического развития Крыма Наталью Чабан, которая занимала эту должность с 27 декабря 2017 года, Аксенов отправил в отставку по собственному желанию 30 ноября.

"Назначить Бланк Людмилу Сергеевну на государственную должность... министра экономического развития Республики Крым... освободив от должности заместителя министра экономического развития республики", - говорится в тексте.

Бланк родилась в Симферополе, ей 43 года. В 2014 году назначена на должность начальника управления стратегического развития министерства экономического развития Республики Крым. С 15 декабря 2015 года занимает должность заместителя министра экономического развития региона.