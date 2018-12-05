Володин назвал Порошенко диктатором и заявил, что ему не место в Европе

"Таким диктаторам не место в Европе. Такими методами нельзя бороться за власть", - заявил спикер в среду, отвечая на вопросы австрийских журналистов об инциденте в Керченском проливе , когда украинские корабли нарушили территориальные воды РФ.

По словам Володина, за произошедшим стоит лично Порошенко. "Это провокация, которая ставит целью сохранение личной власти президента Украины, учитывая, что шансов легитимно быть избранным у него нет... В погоне за сохранением личной власти он мир ставит на грань войны. Наша позиция - такие действия должны осуждаться", - заявил Володин.

Глава палаты напомнил, что во вторник Госдума приняла обращение к парламентам мира с призывом осудить такую политику официального Киева. "Правильно было бы, чтобы национальные парламенты и межпарламентские организации дали свою оценку... Мы должны подходить с одинаковых позиций", - заключил он.

25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного в Азовское море. Законные требования пограничников остановиться, как того требует также процедура прохода Керчь-Еникальского канала, украинские катера проигнорировали. Для принудительной остановки нарушителей было применено оружие. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь.

По факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело. Задержанные в ходе инцидента 24 украинских моряка решением суда арестованы до 25 января. Им предъявлено обвинение по статье о незаконном пересечении государственной границы РФ, что предполагает до шести лет лишения свободы.