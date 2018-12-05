Путин назвал попытку Порошенко связаться с ним комбинацией в угоду предвыборной кампании

Порошенко искусно создает кризисные и провокационные ситуации и тут же перекладывает ответственность за содеянное на Россию, отметил президент

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что он не отвечает на попытки президента Украины Петра Порошенко поговорить по телефону, так как не хочет участвовать в его избирательной кампании. Глава государства описал "нехитрую комбинацию" Порошенко, связанную с украинской провокацией в Керченском проливе.

"Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать, дело не в этом", - сказал Путин, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать отсутствие телефонного разговора с Порошенко, о котором просила украинская сторона. "Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании", - пояснил президент РФ. По словам Путина, Порошенко искусно создает кризисные и провокационные ситуации и тут же перекладывает ответственность за содеянное на Россию, после чего "хочет тут же продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы". "Вот нехитрая комбинация, и я в этих комбинациях не хочу принимать участие и не буду", - заключил российский лидер.