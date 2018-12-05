МИД РФ: создание в Косове собственной армии противоречит резолюции СБ ООН

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Реализация планов Приштины по созданию вооруженных сил грубо нарушит резолюцию Совета Безопасности ООН по косовскому урегулированию. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД России.

"Приштина анонсировала планы принятия 14 декабря решения о формировании косовских "вооруженных сил", - отметили в дипведомстве. - Такой шаг станет прямым и грубым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН 1244 - единственного международно-правового акта в области косовского урегулирования. Резолюция предусматривает пребывание на территории края исключительно многонациональных контингентов под международным контролем".

Таким образом, обратили внимание в министерстве, Приштина готовится сделать "еще один дестабилизирующий и провокационный шаг после уже введенной 100%-ной таможенной пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины". "Создание косовскими властями (кстати, вопреки положениям собственной "конституции") "армии" может обернуться самыми тяжелыми последствиями не только для сербского населения края, но и для безопасности Балканского региона в целом", - указывается в комментарии.

"Рассчитываем, что международные Силы для Косова выполнят возложенный на них мандат и в случае появления такой структуры незамедлительно примут всеобъемлющие меры в целях ее нейтрализации и разоружения, - подчеркнули в МИД РФ. - Покровители Приштины в лице Европейского союза и США должны оказать на своих подопечных энергичное воздействие, чтобы обеспечить отзыв косовоалбанцами уже имевших место провокационных решений и предотвратить эскалацию напряженности".