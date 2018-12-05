Путин: США не предоставили никаких доказательств якобы нарушения Россией ДРСМД

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Американская сторона не предоставила никаких доказательств якобы нарушения Россией Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин, комментируя слова госсекретаря США Майкла Помпео о том, что Вашингтон выйдет из ДРСМД через 60 дней, если Москва не вернется к выполнению договора.

Как отметил Путин, "заявление господина Помпео несколько запоздало, сначала все-таки американская сторона заявила о том, что она намерена выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности, а потом начали искать обоснования, почему они должны это сделать". "Самое главное обоснование - это то, что мы что-то нарушаем. При этом как обычно никаких доказательств нарушений с нашей стороны не предоставляется", - подчеркнул Путин.

Президент напомнил, что в 2002 году США в одностороннем порядке вышли из Договора по противоракетной обороне, который был одним из краеугольных камней международной безопасности в целом. "Тем не менее, они не постеснялись, спокойненько оттуда вышли, кстати говоря без всяких ссылок на что бы то ни было, просто вышли и дело с концом. Теперь то же самое происходит на самом деле, но думают, на кого бы свалить этот свой, на мой взгляд, необдуманный шаг", - сказал глава государства.

При этом он назвал в принципе понятными аргументы о том, что только США и Россия не производят оружие подобного рода. "Это правда, действительно. Многие другие страны - их там уже с десяток, наверное - такое оружие производят, а Россия и США сами себя в двустороннем порядке ограничили. Теперь, видимо, наши американские партнеры считают, что ситуация поменялась настолько, что и США должны иметь такое оружие. Какой ответ с нашей стороны? Да простой: мы тогда тоже будем это делать", - заключил российский лидер.

Ответные меры

Россия против разрушения Договора о ракетах средней и меньшей дальности, но вынуждена будет отвечать, если США из него выйдут, подчеркнул Путин, отвечая на вопрос журналистов.

Российский лидер отметил, что ранее Конгресс, еще до объявления Вашингтона о выходе из ДРСМД, выделил деньги на НИОКР по созданию соответствующих ракет. "То есть решение принято давно, только по-тихому, они думали, что мы не заметим это, но это же в бюджете Пентагона стоит уже, разработка этих ракет, но только после этого публично объявили о том, что они выходят", - сказал Путин.

"Следующим шагом начали искать, на кого бы свалить - ну, самое простое и привычное для западного обывателя: "Виновата Россия". Это не так, мы против разрушения этого договора, но если это произойдет, соответствующим образом будем реагировать", - подчеркнул президент РФ.

Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия приняла на проработку заявление США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) через 60 дней. По ее словам, "в этом тексте вновь воспроизведены обвинения в виде беспочвенной, ничем не подкрепленной информации о якобы [имеющих место] нарушениях российской стороной этого соглашения".

Захарова напомнила, что Россия "неоднократно заявляла о том, что это домыслы", никаких доказательств, которые подтверждали бы эту американскую позицию, так и не было представлено. "Российской стороне никто официально, никаким другим образом не передавал никаких материалов и данных фактуры, которая свидетельствовала бы о том, что РФ нарушает или не выполняет положения указанного соглашения, - подчеркнула она. - Вновь подтверждаем нашу неизменную позицию о том, что Договор о РСМД - один из ключевых опор стратегической стабильности и международной безопасности".

Заявления американской стороны

Во вторник госсекретарь США Майкл Помпео по итогам встречи глав МИД стран - участниц НАТО в Брюсселе заявил, что Вашингтон остановит выполнение своих обязательств по ДРСМД, если Россия в течение 60 дней не вернется к исполнению договора. Генсек НАТО Йенс Столтенберг добавил, что альянс "дает России последний шанс по спасению ДРСМД", иначе РФ придется готовиться "к миру без ДРСМД".

20 октября президент Дональд Трамп заявил, что США выйдут из ДРСМД, так как Россия якобы нарушает договор. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков назвал это решение опасным шагом, Вашингтон раскритиковали в Берлине и Пекине. Поддержку США выразил Лондон, а НАТО возложила ответственность за решение Трампа на Россию.

ДРСМД был подписан 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Под действие договора подпадают развернутые и неразвернутые ракеты средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км) наземного базирования. В последние годы Вашингтон неоднократно обвинял РФ в нарушении соглашения. Москва с этими обвинениями категорически не согласна и выдвигает США встречные претензии по выполнению ДРСМД.