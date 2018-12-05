Володин напомнил об угрозах терактов на Крымском мосту в преддверии инцидента на море

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российские пограничники при инциденте в Керченском проливе были вынуждены пресечь действия украинских судов, нарушивших территориальные воды РФ, в том числе из-за появившихся ранее угроз со стороны украинских радикалов организовать теракты в отношении Крымского моста.

"Они рисковали собой, остановили нарушителей в районе Керченского моста. Они были вынуждены действовать на фоне тех заявлений, которые звучали со стороны радикальных сил Украины. Речь идет об угрозах, связанных с терактами на Крымском мосту", - сказал Володин, отвечая на вопросы австрийских журналистов об инциденте в Черном море, произошедшем 25 ноября.

По мнению спикера, "это безусловно тот фактор, который требует повышенной боеготовности и внимания к таким ситуациям". "Наша позиция - пограничники действовали мужественно и решительно, приняли удар на себя", - заключил Володин.