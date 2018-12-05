МИД РФ: страны БРИКС признали успешной работу ЮАР в качестве председателя в 2018 году

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Страны БРИКС признали успешным председательство ЮАР в объединении в 2018 году. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ по итогам заседания шерп и су-шерп в южноафриканском городе Дурбан.

"Южноафриканская сторона представила отчет об итогах деятельности своего председательства в объединении по всему комплексу трех ключевых сфер сотрудничества - политики и безопасности, экономики и финансов, культуры и гуманитарных обменов. Результаты работы ЮАР у руля БРИКС в 2018 году признаны всеми странами "пятерки" успешными", - информировали в дипведомстве.

Представители Бразилии в свою очередь поделились планами и приоритетами на период их председательства в БРИКС в 2019 году, добавили в министерстве.

"Шерпы и су-шерпы в заинтересованном ключе предметно обсудили задачи укрепления стратегического партнерства и координации в "пятерке", в том числе на многосторонних площадках", - отметили на Смоленской площади.

В МИД РФ подчеркнули, что в рамках БРИКС в этом году состоялось около ста официальных встреч, в том числе два саммита лидеров государств: 10-й юбилейный саммит 26-27 июля в Йоханнесбурге и традиционное неформальное заседание на полях саммита G20 30 ноября в Буэнос-Айресе.

3-4 декабря в Дурбане прошло заключительное в 2018 году заседание шерп и су-шерп стран БРИКС, в котором принял участие заместитель министра иностранных дел РФ, шерпа России в объединении Сергей Рябков.