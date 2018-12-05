Медведев: Россия и Белоруссия приблизились к созданию единого миграционного пространства

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Россия и Белоруссия обсудят создание единого миграционного пространства 13 декабря в Бресте. Как сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, соответствующий вопрос включен в повестку назначенного на этот день заседания Совета министров Союзного государства РФ и Белоруссии.

"На ближайшем заседании Совета Министров Союзного государства будет рассмотрено более широкое соглашение о взаимном признании виз, - написал он. - По сути, речь идет о создании единого миграционного пространства на территориях наших стран".

Медведев напомнил, что в мае перед чемпионатом мира по футболу 2018 года правительства России и Беларуси подписали соглашение об упрощенном въезде иностранных болельщиков. "Иностранцы могли пересечь границу между Россией и Белоруссией без виз, только по удостоверению личности и документу, который подтверждал, что они едут именно на соревнования. Действие соглашения также распространяется на II Европейские игры под эгидой УЕФА, которые пройдут в Минске в 2019 году". "Такой подход доказал свою эффективность", - подчеркнул глава кабмина.

Ранее сообщалось, что новое соглашение о взаимном признании виз планируется подписать 13 декабря в Бресте.