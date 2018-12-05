Матвиенко: Россия не должна выполнять требования Запада в связи с инцидентом под Керчью

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Россия не будет и не должна выполнять требования стран Запада в связи с инцидентом в Керченском проливе. Об этом заявила журналистам в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я полагаю, что Россия не будет и не должна выполнять требования, которые основаны на абсолютно перевернутой картине произошедшего в Керченском проливе, заведомо искаженной картине реальных событий, которые никто не удосужился проверить, проанализировать", - сказала Матвиенко, отвечая на вопрос может ли Россия пойти на уступки и попытаться исполнить требования, которые предъявляют страны Запада в связи с ситуацией вокруг Керченского пролива.

Она напомнила, что в сентябре 2018 года украинские военные корабли при соблюдении всех требований прошли по Керченскому проливу без проблем. "Со стороны России не было никакой агрессии. Это украинские суда умышленно, что отражено в судовых журналах, нарушили границы. Спланированность этой акции ни у кого не вызывает сомнений. Я имею в виду, у любого непредвзятого наблюдателя", - подчеркнула спикер Совфеда.

Она назвала "особо циничной" позицию стран Запада, который вместо того, чтобы призвать Украину к соблюдению правил международного права и установленного порядка прохождения судов, "высказывают непонятные слова поддержки в этой опаснейшей провокации, тем самым поощряя Киев на дальнейшие шаги такого рода".