МИД: Россия отреагирует на высылку российского дипломата из Словакии

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Россия отреагирует на недружественную высылку российского дипломата из Словакии на основе принципа взаимности.

Об этом заявили в среду ТАСС в МИД РФ.

"Российская сторона отреагирует на недружественные действия Братиславы на основе принципа взаимности", - подчеркнули в дипведомстве.

О высылке российского дипломата сообщил в среду журналистам премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини. По его словам, российский дипломат был выслан 22 ноября "на основе информации, полученной от военной разведки", он был "объявлен персоной нон грата, так как занимался разведывательной деятельностью против Словакии и НАТО".