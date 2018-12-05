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Кубань и Петербург будут сотрудничать в области законотворчества

Председатель заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко отметил, что Кубань и Петербург объединяет не только общая история, но и торгово-экономические, культурные связи

КРАСНОДАР, 5 декабря. /ТАСС/. Председатели законодательных собраний Краснодарского края и Санкт-Петербурга заключили соглашение о межпарламентском сотрудничестве. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе краснодарского парламента.

"Соглашение предусматривает обмен опытом между парламентами в области законотворческой деятельности, подготовку и обсуждение проектов федеральных законов, планируемых к внесению в Государственную думу, взаимную поддержку законодательных инициатив на федеральном уровне, расширение деловых и дружеских контактов", - сообщили в пресс-службе.

Председатель заксобрания Краснодарского края Юрий Бурлачко отметил, что Кубань и Петербург объединяет не только общая история, но и торгово-экономические, культурные связи.

"Думаю, соглашение будет только способствовать реализации наших возможностей. Оно носит абсолютно неформальный характер. Каждое его положение будет реализовано на практике", - приводит слова Бурлачко пресс-служба.

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