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Путин в частном порядке пообщался с экс-премьером Франции Фийоном

Их связывают "давние дружеские отношения", отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел в среду частную встречу с бывшим премьер-министром Франции Франсуа Фийоном. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Путина и Фийона связывает давние дружеские отношения", - рассказал Песков. "Во время премьерства Фийона Путин тоже возглавлял правительство", - напомнил он. "И после этого они также поддерживали контакт и продолжали общение", - добавил пресс-секретарь.

Фийон работал на посту премьер-министра Франции с 2007 по 2012 год в период президентства Николя Саркози. В 2017 году на президентских выборах он выступал единым кандидатом от республиканцев, однако занял лишь третье место.

Путин занимал пост главы правительства РФ с 2008 по 2012 год.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияФранцияПесков, Дмитрий СергеевичСаркози, НиколяФийон, Франсуа
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