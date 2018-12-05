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Лавров обсудил с главой МИД Кипра осложнение обстановки в регионе

Стороны подтвердили важность укрепления взаимодействия в этих условиях

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с коллегой из Кипра Никосом Христодулидисом обострение ситуации в Средиземноморском регионе.

Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

"Министры обсудили некоторые аспекты двусторонних отношений, отдельные международные проблемы. Констатировали осложнение обстановки в регионе. Подтвердили важность укрепления российско-кипрского взаимодействия в этих условиях", - информировали в дипведомстве.

Стороны также условились провести очередную личную встречу в ближайшие месяцы.

Ранее в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя на брифинге информацию о возможном наращивании присутствия вооруженных сил США на Кипре, заявила, что Россия будет вынуждена пойти на ответные меры в случае претворения таких планов в жизнь.

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