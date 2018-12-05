Россия и Великобритания представят общие идеи по реагированию на применение биооружия

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Россия и Великобритания подготовили совместный документ по чрезвычайному реагированию на применение биологического оружия и представят совместно выработанные идеи в четверг в Женеве. Об этом говорится в распространенном в среду тексте речи директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимира Ермакова, с которой тот выступил накануне на совещании государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО).

"Россия и Великобритания подготовили совместный документ по теме чрезвычайного реагирования. Предлагаем рассмотреть ряд идей по дальнейшему продвижению концепции мобильных медико-биологических отрядов. Представление нашего документа и его обсуждение состоятся в четверг 6 декабря", - сказал он.

По словам дипломата, перспективность и востребованность создания мобильных медико-биологических отрядов не вызывает сомнения с точки зрения укрепления КБТО. "Особое значение это имеет в контексте создания действенных механизмов реализации статьи Конвенции о помощи и защите от биологического оружия", - указал Ермаков.

В своем выступлении он также обратил внимание, что Москва считает неуместными попытки заменить переговорный процесс в рамках КБТО параллельными механизмами, чьи решения будут "представлять собой лишь продукт какой-то скрытой бюрократической деятельности по принципу "мы за вас все решим, а вы будете потом этим руководствоваться".

"Нельзя допускать фрагментацию межгосударственных процессов или, тем более, любых попыток подменить переговорную работу государств в рамках КБТО какой-то альтернативной, неподотчетной государствам деятельностью международной бюрократии", - подчеркнул глава департамента российского МИД.