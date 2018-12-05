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Возможный выход США из ДРСМД

Россия "закроет" системами ПРО все возможные цели США в случае разрыва ДРСМД

По словам главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева, Москва также будет вынуждена ускорить разработки и принятие на вооружение "уникальных видов оружия"
© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Россия будет вынуждена обеспечить "боевое накрытие" системами ПВО/ПРО всех мест и объектов, которые могут стать мишенями для ракет США в случае их выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в среду корреспонденту ТАСС заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

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"Если договор будет денонсирован американцами, то мы будем вынуждены ставить боевые "накрытия" на всех чувствительных местах, которые могут стать потенциальной мишенью Америки, - сказал он. - И это неизбежно коснется Европы и Китая".

Парламентарий при этом подчеркнул, что выступает за сохранение ДРСМД, но в случае прекращения его действия Россия будет вынуждена реагировать. "Мы будем вынуждены ответить комплексом мер, включая ускорение разработки и принятия на вооружение уникальных видов оружия, что, разумеется, повысит риски возникновения масштабного конфликта в мире", - предупредил он, напомнив, что Германия и КНР не поддерживают Вашингтон в вопросе выхода из ДРСМД.

Бондарев при этом напомнил, что США ранее, протестуя против дислокации ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области, "сами же развернули в Румынии и разворачивают в Польше пусковые установки МК-41, которые способны доставлять ударные крылатые ракеты Tomahawk. При том, что дальность полета ракеты комплекса "Искандер" составляет 480 км, то есть, под ДРСМД он не попадает. В целом, констатировал сенатор, Договор о РСМД стал не первым соглашением в области контроля за вооружениями, нарушенным американцами. В этот перечень он включил Договор по открытому небу, Договор о нераспространении ядерного оружия, Конвенцию о запрещении химического оружия и соглашение по ядерной программе Ирана.

"Мы же привержены всем нашим международным обязательствам, четко соблюдаем каждую букву подписанных нами документов: это касается и РСМД, и СНВ-III [Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений], пролонгация которого, опять же по американской инициативе, оказывается под угрозой", - продолжил Бондарев.

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США, отметил он, "модернизируют свое тактическое ядерное оружие в Европе и Азии, включая разработку и принятие на боевое дежурство более совершенных средств его доставки". В Европу переброшены способные нести ядерное вооружение бомбардировщики, а число баз НАТО у российских границ растет. "Единственный путь мирного урегулирования сложившейся острой ситуации - переговоры на адекватных, равных условиях и переход США к соблюдению своих международных договоренностей", - резюмировал Бондарев.

Теги
СШАГерманияРумынияРоссияКитайПольшаБондарев, Виктор НиколаевичКалининградская областьВозможный выход США из ДРСМД
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