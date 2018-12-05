Сирийский военнослужащий погиб в ходе обстрела со стороны боевиков в провинции Алеппо

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Один военнослужащий Вооруженных сил Сирийской Арабской Республики погиб в провинции Алеппо в результате обстрела со стороны боевиков. Об этом сообщил журналистам в среду руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.
"В Идлибской зоне деэскалации в течение суток зафиксировано одно нарушение режима прекращения боевых действий. Боевиками незаконных вооруженных формирований обстрелян населенный пункт Эз-Зиара провинции Алеппо. В результате обстрела погиб один военнослужащий Вооруженных сил САР", - сказал он.
Соломатин также отметил, что в рамках реализации указа президента Сирии Башара Асада от 9 октября власти страны продолжают работу по амнистированию лиц, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 4 декабря 2018 года амнистировано 14 тыс. 856 человек.
"За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Хмеймат-эд-Даер провинции Алеппо, в ходе которой выдано 500 продовольственных наборов", - добавил генерал.