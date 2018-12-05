В посольстве РФ надеются, что Лондон прекратит "слепо следовать" установкам США по ДРСМД

ЛОНДОН, 6 декабря. /ТАСС/. Посольство России в Великобритании надеется на то, что правительство Терезы Мэй прекратит слепо следовать установкам США на развал Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом говорится в распространенном в среду заявлении российского диппредставительства.

"Правительство Великобритании неоднократно выражало поддержку ДРСМД и понимание важности Договора, продолжает заявлять о заинтересованности в его сохранении. Если это действительно так, надеемся, что Лондон прекратит слепо следовать установкам США на развал одного из ключевых соглашений в области международной безопасности и займет конструктивную позицию при обсуждении его будущего, - говорится в документе. - К этому активно подталкивает и британское экспертное сообщество, а также общественное мнение в стране, более трезво оценивающие последствия от прекращения действия ДРСМД".

В посольстве подчеркнули, что Москва неукоснительно соблюдает положения договора, о чем хорошо известно Вашингтону, которому была предоставлена исчерпывающая информация, "которая должна была развеять все опасения американской стороны".

"В этой связи вызывает удивление, что в своем заявлении главы внешнеполитических ведомств стран НАТО "всецело поддержали выводы США о нарушении Россией ДРСМД". По всей видимости, американцы предоставили своим партнерам по альянсу весьма искаженную информацию об истинном положении дел. За этим нагнетанием ситуации и манипуляцией фактами Вашингтон пытается скрыть свои истинные намерения по выходу из Договора, переложив при этом ответственность на Москву", - добавили российские дипломаты.

20 октября президент Дональд Трамп утверждал, что США выйдут из ДРСМД, так как Россия якобы нарушает договор. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал это решение опасным шагом, Вашингтон раскритиковали в Берлине и Пекине. Поддержку США выразил Лондон, а НАТО уже тогда возложила ответственность за решение Трампа на Россию.