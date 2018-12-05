Николай Патрушев отправится в Индию для консультаций по вопросам безопасности

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в четверг отправляется с двухдневным визитом в Индию, где проведет консультации по вопросам безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

"Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев посетит 6-7 декабря Нью-Дели, где встретится с советником премьер-министра Республики Индия по национальной безопасности Аджитом Довалом и проведет российско-индийские межведомственные консультации по вопросам безопасности", - говорится в сообщении.

Патрушев поддерживает регулярные контакты с индийскими коллегами как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Их отдельная двусторонняя встреча с Довалом проходила, в частности, в Москве в январе 2017 года. Тогда среди прочих обсуждалась тематика борьбы с терроризмом. В ноябре того же года в российской столице Патрушев обсудил с министром внутренних дел Индии Раджнатхом Сингхом сотрудничество в сфере кибербезопасности и вопросы антитеррора. Встреча с Довалом состоялась у секретаря СБ РФ также в Тегеране в сентябре 2018 года, обсуждалось взаимодействие двух стран по линии оборонных и правоохранительных ведомств.

Множество встреч с партнерами из Индии секретарь Совбеза РФ провел за последние годы в форматах БРИКС, ШОС и в рамках международных встреч высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Такие встречи СБ РФ ежегодно проводит в различных регионах страны.