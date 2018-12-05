Лавров в Милане примет участие в СМИД ОБСЕ и проведет несколько двусторонних встреч

МИЛАН, 6 декабря. /ТАСС/. Глава российского дипведомства Сергей Лавров начинает в четверг участие в двухдневном заседании Совета министров иностранных дел стран - участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ), который открывается в Милане.

В 2018 году Италия является председателем в ОБСЕ. Примечательно, что рабочий визит Лаврова в эту страну состоялся всего две недели назад - в конце ноября российский министр принял участие в ежегодной международной конференции "Средиземноморские диалоги" в Риме.

Как сообщили в МИД РФ, на предстоящем заседании СМИД ОБСЕ будет рассмотрен ход выполнения ранее принятых решений и определены задачи на среднесрочную перспективу.

В связи с этим Москва открыта к конструктивной работы над всеми проектами министерских документов. Как известно, на рассмотрение выдвинуто более двадцати проектов, в том числе четыре российских предложения, посвященных повышению роли организации в решении проблемы наркотиков, противодействии терроризму, защите прав национальных меньшинств, а также свободе СМИ.

Позиция и опасения

В Москве неоднократно призывали к укреплению авторитета ОБСЕ как площадки для равноправного диалога. В связи с этим, как заявили в российском дипведомстве, РФ выступает за повышение профиля организации в борьбе с транснациональными угрозами, среди которых терроризм, незаконный оборот наркотиков, вызовы в киберпространстве. "В свете политики властей Украины и стран Прибалтики требуется повышенное внимание к языковым, образовательным и религиозным правам граждан", - указали в министерстве.

В МИД РФ также отметили недостаточное внимание организации к ситуации на Балканах "с учетом роста этно- конфессиональной напряженности, радикализации, проблемы иностранных террористов-боевиков". "Миссии и институты организации должны работать в рамках мандатов, не заниматься обслуживанием задач встраивания стран региона в евроатлантические структуры", - подчеркнули в МИД.

Россия также считает неприемлемыми попытки приглашать Косово "в качестве государства" к участию в мероприятиях ОБСЕ. "Наша позиция по данному вопросу остается неизменной и опирается на международно-правовые рамки, зафиксированные резолюцией 1244 Совета Безопасности ООН, - пояснили в дипведомстве. - Косовская проблема может быть урегулирована только мирным путем, на основе диалога Белграда и Приштины".

Реформы и предупреждения

Еще одним спорным вопросом, который будет поднят на предстоящем заседании, как ожидается, станет работа Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ. Как известно, в Москве выступают за реформу этого института, так как его работа сегодня, по оценкам МИД РФ, основана на двойных стандартах.

"Считаем, что за выборами надо наблюдать, во-первых, во всех без исключения странах ОБСЕ, во-вторых, везде одинаково и, в-третьих, на основе единых правил, которые должны быть разработаны не БДИПЧ, а директивными органами организации", - заявили в дипведомстве.

МИД РФ также неоднократно выражал обеспокоенность попытками фрагментировать информационное пространство в регионе ОБСЕ. "Под предлогом борьбы с пропагандой в некоторых странах де-факто вводится цензура, формируются "белые" и "черные" списки СМИ, - обратили внимание в министерстве. - Указываем на эту опасную тенденцию представителю ОБСЕ по свободе СМИ Арлему Дезиру".

Украина и не только

По традиции ОБСЕ играет полезную роль в содействии урегулированию ряда конфликтов, в том числе приднестровскому, нагорно-карабахскому и, конечно, украинскому. "Считаем, что урегулирование любых конфликтов должно осуществляться мирными политико-дипломатическими методами, в рамках устоявшихся форматов, при непосредственном участии и учете интересов сторон конфликта", - подчеркнули в МИД РФ.

В свою очередь Москва поддерживает усилия организации, направленные на урегулирование региональных конфликтов, прежде всего, на востоке Украины. "Безальтернативной основой его урегулирования является минский Комплекс мер и другие договоренности, достигнутые между сторонами в контактной группе, выполнение которых саботирует Киев, - указали в дипведомстве. - Совместно со спецпредставителем председателя ОБСЕ Мартином Сайдики, координаторами четырех рабочих подгрупп контактной группы содействуем прямому диалогу между сторонами конфликта - Киевом, Донецком и Луганском".

Кроме того, Москва внимательно следит за работой специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине. "Выступаем за полное и объективное отражение в ее отчетах ситуации в Донбассе и на остальной территории Украины, - заявили в МИД. - Ожидаем сводных тематических докладов о жертвах среди мирного населения Донбасса и разгуле национал- радикалов на Украине".

В российском дипведомстве также напомнили о проекте резолюции по развертыванию миссии ООН по содействию охране наблюдателей СММ, который был предложен Россией в Совете Безопасности ООН еще в сентябре прошлого года. "Эта миссия может иметь своей целью исключительно поддержку реализации минского Комплекса мер", - добавили в министерстве.

Традиционные контакты

Совет министров иностранных дел ОБСЕ традиционно является площадкой для политического диалога государств - участников организации. Как отметили в российском дипведомстве, Москва высоко ценит усилия генсека ОБСЕ, "направленные на восстановление доверия между государствами".

На полях предстоящего заседания Сергей Лавров проведет ряд двусторонних встреч. Среди уже подтвержденных контактов - переговоры главы МИД РФ с генсеком организации Томасом Гремингером, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, а также коллегами из Ватикана, Норвегии, ФРГ и Киргизии. Кроме того, прорабатывается проведение встречи министров иностранных дел стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Однако окончательного варианта программы Лаврова до сих пор нет. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, график двусторонних встреч остается плавающим до последнего момента. "Многое будет решаться непосредственно в ходе пребывания, - отметила дипломат. - Все возможные изменения мы будем анонсировать по ходу реализации рабочего графика".