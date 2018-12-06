СМИ: Абэ предложил Путину посетить чемпионат мира по дзюдо в Японии в 2019 году

ТОКИО, 6 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту РФ Владимиру Путину посетить чемпионат мира по дзюдо, который пройдет в Токио летом следующего года. Об этом сообщил депутат правящей Либерально-демократической партии Коити Хагиуда, занимавший ранее пост заместителя генерального секретаря правительства страны, пишет в четверг газета Sankei.
По словам политика, во время встречи 1 декабря в Буэнос-Айресе, где проходил саммит лидеров G20, премьер сказал Путину: "Не хотели бы вы посмотреть чемпионат мира по дзюдо в Токио?". Депутат при этом не уточнил, ответил ли глава РФ согласием. Хагиуда также отметил, что Абэ полон решимости добиться значительного прогресса в решении вопроса мирного договора с Россией.
Чемпионат мира по дзюдо пройдет в Токио с 25 августа по 1 сентября следующего года.
Премьер-министр Японии, как ожидается, посетит Москву в конце января. По его словам, он также рассчитывает, что Путин совершит визит в Японию в июне 2019 года, когда в городе Осака пройдет саммит G20.