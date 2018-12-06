Полпред в СКФО видит свою задачу в налаживании командной работы глав регионов

ТАСС, 6 декабря. Задача полпреда в СКФО - наладить командную работу лидеров северокавказских республик. Такое мнение высказал в интервью ТАСС полпред президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Александр Матовников.

"[Северный Кавказ] - это очень специфический регион. Самый многоконфессиональный, многонациональный и плодовитый, но одновременно - с самой низкой зарплатой и высокой безработицей... Стал разбираться, вникать и понял, что надо ... налаживать командную работу. В каждой республике есть сильные лидеры, а полпред должен уравновесить интересы", - сказал Матовников.

Матовников отметил, что всегда в работе старается предлагать и находить компромиссные решения. Со временем он намерен "лучше изучить Кавказ". "Рассчитываю … побывать в каждом из 104 муниципальных районов и 40 городских округов", - добавил собеседник агентства.

Генерал-лейтенант Матовников был назначен полпредом президента России в СКФО 26 июня. До этого он был заместителем командира Сил специальных операций ВС РФ. Матовников сменил на посту полпреда Олега Белавенцева.