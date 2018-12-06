Экипажи 54 судов досрочно проголосовали на выборах губернатора Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 6 декабря. /ТАСС/. Экипажи первых 54 судов досрочно проголосовали на выборах губернатора Приморья, сообщила в четверг секретарь краевой избирательной комиссии Наталья Камаева.

Повторные выборы главы Приморья состоятся 16 декабря, результаты прошедших в сентябре двух туров выборов губернатора Приморья были признаны недействительными краевым избиркомом из-за многочисленных нарушений. В итоговом списке кандидатов на пост главы региона пять человек: Андрей Андрейченко (ЛДПР), Олег Кожемяко (самовыдвиженец), Игорь Степаненко ("Патриоты России"), Алексей Тимченко ("Партия Роста") и Роза Чемерис ("За женщин России").

"Экипажи 54 судов на данный момент уже проголосовали", - сказала Камаева, не уточнив число проголосовавших моряков. Формирование судовых участков продолжается.

Всего досрочно на выборах губернатора Приморья могут проголосовать более 11 тыс. человек. Девятого декабря пройдет голосование на семи участках в Красноармейском районе, они относятся к категории избирательных участков, находящихся в труднодоступных или отдаленных местностях. Здесь смогут проголосовать более 1 тыс. избирателей. В основном же досрочное голосование отдельных групп избирателей, которые находятся в труднодоступных или отдаленных местностях, транспортное сообщение с которыми затруднено или отсутствует, пройдет в Приморье за несколько дней до дня голосования, 13-15 декабря

В регионе в рамках губернаторских выборов будут работать более 1,5 тыс. избирательных участков: 1311 стационарных, более 200 судовых и более 30 участков в местах временного пребывания, в том числе на территории воинских частей, в больницах.