Кандидаты в губернаторы Приморья на теледебатах обозначили проблемы развития территории

ВЛАДИВОСТОК, 6 декабря. /ТАСС/. Развитие территорий Приморского края стало темой дебатов между кандидатами в губернаторы Приморья, которые состоялись в четверг. Среди проблемных сфер претенденты на пост главы края обозначили образование, медицину, экологию и развитие инфраструктуры. Речь шла о поддержке молодых специалистов и переселенцев, борьбе с коррупцией и строительстве дорог.

Повторные выборы главы Приморья состоятся 16 декабря, результаты прошедших в сентябре двух туров выборов губернатора Приморья были признаны недействительными краевым избиркомом из-за многочисленных нарушений. В итоговом списке кандидатов на пост главы региона пять человек: Андрей Андрейченко (ЛДПР), Олег Кожемяко (самовыдвиженец), Игорь Степаненко ("Патриоты России"), Алексей Тимченко ("Партия Роста") и Роза Чемерис ("За женщин России"). Зарегистрированные кандидаты получили бесплатное эфирное время на государственных телерадиоканалах, которое распределялось жеребьевкой. В четверг состоялись вторые публичные дебаты кандидатов на пост губернатора, которые были посвящены развитию территорий Приморья.

Образование, медицина, дороги

Олег Кожемяко, который сейчас занимает пост временно исполняющего обязанности губернатора края, в своем выступлении назвал наиболее проблемной сферу здравоохранения, где, по его словам, наблюдается нехватка кадров, лекарств, плохое состояние оборудования, закредитованность учреждений. Чтобы решить проблемы в этой сфере, в регионе разрабатываются меры поддержки для молодых специалистов, выделяются средства, в том числе из федерального бюджета, на погашение кредиторской задолженности и приобретение диагностического оборудования. "И, безусловно, сделаем как в системе образования повышение окладов всему медицинскому персоналу. Это очень важно и нужно, это даст возможность <...> шаг за шагом ситуацию менять к лучшему", - сказал Кожемяко во время дебатов в эфире телеканала "Россия 1".

Игорь Степаненко сделал несколько предложений, которые, по его мнению, помогут развитию сельских территорий края. В частности, он предложил приостановить действие закона о "дальневосточном гектаре" на территории Приморья и разработать дополнительные меры материальной поддержки переселенцев. Алексей Тимченко в свою очередь среди проблемных сфер Приморья также назвал медицину, образование, дорожную инфраструктуру.

"Необходимо обеспечить жесткий контроль траты денежных средств (в сфере дорожного строительства) и следить за тем, чтобы была ответственность у тех, кто это делает, за свою работу", - считает Тимченко. Депутат Госдумы Андрей Андрейченко заявил о намерении навести порядок в некоторых отраслях деятельности в Приморья. В частности, он отметил необходимость борьбы с коррупцией и предложил ввести ключевые показатели эффективности.

"Нужно все современные принципы менеджмента, которые уже работают в бизнесе, применять к работе властей. Например, все наверное уже слышали такое словосочетание как ключевые показатели эффективности <…> Пока что эта система окончательно в Приморском крае не внедрена", - сказал Андрейченко.

Роза Чемерис посвятила свое выступление в основном социальным вопросам: медицинскому обслуживанию, образованию, проблеме обманутых дольщиков и экологии. Она отметила, что в регионе по-прежнему остро стоит вопрос обеспечения детей местами в яслях, которую нужно решить, создавая новые ясельные группы. "Очень важно, что в школах, особенно городских крупных, порой бывает до шести-семи первых классов, это неверно и несправедливо, эту проблему нужно срочно решить", - сказала Чемерис.