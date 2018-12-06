КС РФ признал соглашение о границе Чечни и Ингушетии конституционным

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Конституционный суд РФ признал конституционным соглашение об установлении административной границы между Ингушетией и Чечней. Решение огласил на заседании КС в четверг в Санкт-Петербурге председатель суда Валерий Зорькин.

Что происходит с границей между Ингушетией и Чечней

"Конституционный суд РФ признал соответствующим Конституции РФ соглашение об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой, а также закрепивший его закон Республики Ингушетия", - следует из материалов Конституционного суда.

КС постановил, что "соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чечней, а также закрепивший его закон Республики Ингушетия не противоречат Конституции РФ".

Речь идет о соглашении об установлении границы, которое в сентябре 2018 года подписали главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и Чечни Рамзан Кадыров. В нем устанавливается граница между этими республиками, которая не была четко определена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в начале 1990-х годов.

В решении Конституционного суда отмечается, что проведение в Ингушетии референдума по установлению административной границы с Чечней не является необходимым. "Референдум в Ингушетии не является необходимым при установлении границы с соседней республикой", - сказал Зорькин, оглашая решение.

Из материалов Конституционного суда также следует, что границы муниципальных образований нельзя рассматривать как утвержденные, пока границы субъектов РФ не определены. "Органы власти субъекта РФ вправе создавать муниципальные образования в пределах своей территории. Пока границы самого субъекта не определены, границы муниципальных образований, сопредельных с другим субъектом Федерации, также нельзя рассматривать как утвержденные. Вопросы организации местного самоуправления являются вторичными по отношению к вопросам определения границ субъектов РФ", - говорится в материалах суда.

Утверждение Совфедом не требуется

Совету Федерации не нужно утверждать границу между Чечней и Ингушетией, поскольку речь идет не о ее изменении, а об установлении, следует из материалов Конституционного суда РФ.

"Если граница между двумя сопредельными субъектами отсутствует, речь идет не об изменении принадлежности какой-либо территории, а об их взаимной потребности разграничить свои земли и разрешить вопрос об установлении границы. В данном деле утверждение границ Советом Федерации не предполагается", - говорится в документах.

Помимо этого, утверждается, что Конституционный суд Республики Ингушетия был не вправе принимать решение по соглашению об утверждении границы региона с Чечней. "КС Республики Ингушетия в любом случае был не вправе принять решение, влекущее невозможность применения закона Республики Ингушетия об утверждении соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой", - говорится в материалах.

О соглашении

В октябре соглашение было ратифицировано парламентами обеих республик, соответствующий закон вступил в силу. Однако нормативный акт был оспорен группой депутатов ингушского парламента. Они обратились в КС Ингушетии, и в конце октября этого года, рассмотрев данный вопрос, суд признал закон и процедуру его принятия не соответствующими конституции субъекта. КС Ингушетии также постановил, что само соглашение не порождает правовых последствий без его утверждения на референдуме.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров 8 ноября обратился в Конституционный суд РФ. Заявитель полагает, что вопрос, рассмотренный КС Республики Ингушетия, был неподведомственен этому суду, пояснили в пресс-службе КС РФ. Также, по мнению Евкурова, при определении конституционности закона необходима оценка самого соглашения, что относится к компетенции Конституционного суда РФ, поскольку именно КС РФ уполномочен разрешать дела о соответствии Конституции РФ договоров между органами госвласти регионов.

Мнения сторон

Конституционный суд рассмотрел обращение Евкурова на открытом заседании 27 ноября, где заслушал позиции представителей обеих республик, адвокатов, представителей общественности Ингушетии, жителей тейпа (рода) Орстхой, которые исторически селились на границе Чечни и Ингушетии. На заседании выступили также представитель президента России в КС, представитель Совета Федерации, Генпрокуратуры и адвокаты.

На заседании 27 ноября полномочный представитель президента России в КС Михаил Кротов высказал мнение, что соглашение об административной границе Чечни и Ингушетии соответствует основному закону РФ. Полномочный представитель Генпрокуратуры РФ в КС РФ Татьяна Васильева отметила, что соглашение между сопредельными субъектами РФ представляется оптимальной правовой формой установления административных границ. Аналогичное мнение высказал сенатор, представитель Совета Федерации в КС РФ Андрей Клишас.

Спикер парламента Чечни Магомед Даудов подчеркнул в своем выступлении, что граница определялась с учетом предложений и пожеланий жителей приграничных населенных пунктов, члены комиссии лично обошли территорию. Председатель Народного Собрания Ингушетии Магамет Яндиев отметил, что отсутствие административной границы между Ингушетией и Чечней осложняло решение повседневных хозяйственных проблем жителям приграничных территорий и создавало определенную напряженность между соседями.