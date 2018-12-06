Володин: обсуждение вопроса о неприкосновенности депутата не должно превращаться в пиар

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил, почему вопрос о лишении неприкосновенности депутата впервые было решено обсуждать в закрытом для прессы режиме.

"Это не должно превращаться в пиар", - заявил он на пленарном заседании в четверг, где в 13:00 мск будет рассматриваться представление Генпрокуратуры РФ о даче согласия на снятие парламентского иммунитета со справоросса Вадима Белоусова. По словам спикера палаты, "рассмотрение данного вопроса не является зрелищем". "Нам необходимо разобраться, причем выслушать две стороны", - подчеркнул Володин.

"Для нас важна суть, для нас важно принять то решение, которое будет правильным и обоснованным, а в этом плане работа на камеры будет мешать", - пояснил спикер Госдумы.

19 июня глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова сообщила ТАСС, что в Госдуму поступило представление генпрокурора о даче согласия на лишение депутатской неприкосновенности Белоусова в связи с обвинениями в преступлениях финансового характера. В свою очередь лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов считает инкриминируемые Белоусову деяния напраслиной и оговором и призывает не поддерживать запрос Генпрокуратуры РФ.

Как стало известно ТАСС, Белоусова обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").