Медведев приехал в "Останкино", где даст интервью в прямом эфире российским телеканалам

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев приехал в телецентр "Останкино", где в полдень по московскому времени начнется его интервью российским телеканалам. Беседа будет проходить в студии Первого канала и транслироваться в прямом эфире телеканалов "Россия-1", "Россия-24", RT и РБК.

"Разговор с Дмитрием Медведевым" пройдет в одиннадцатый раз, традиционно такие встречи посвящены итогам года. Во время интервью глава кабинета министров оценивает работу правительства в текущем году, обозначает основные задачи на будущее и отвечает на другие вопросы ведущих.

В качестве интервьюеров выступят авторы информационно-аналитических программ на федеральных телеканалах и впервые - представитель регионального ТВ. Так, федеральные телеканалы будут представлять Петр Толстой (Первый канал), Сергей Брилев ("Россия-1"), Ирада Зейналова (НТВ) и Илья Доронов (РБК). Пятый участник программы, как ранее сообщили в кабмине, теперь будет определяться на принципах ротации региональных телеканалов, на этот раз им стал лауреат премии "ТЭФИ Регион" в номинации "Интервьюер" Ирита Минина, автор программы "Лично знаком" на телеканале "Томское время".

Впервые Медведев опробовал подобный формат 24 декабря 2008 года, будучи президентом РФ. Первое интервью транслировалось в записи, но все последующие телезрители смотрели уже в прямом эфире. Обычно такие беседы длятся порядка полутора часов. Как ожидается, в этот раз хронометраж программы радикально не изменится, планируется, что интервью продлится порядка 1 часа 20 минут. Предыдущий разговор премьера с тележурналистами в прямом эфире состоялся 30 ноября 2017 года.